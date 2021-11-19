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Саакашвілі назвав себе в’язнем Путіна

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Саакашвілі назвав себе в’язнем Путіна

Associated Press

Експрезидент Грузії заявив, що не змириться зі своїм “незаконним ув’язненням”.

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який погодився припинити голодування після того, як його переведуть у військовий госпіталь міста Горі, звернувся до своїх прихильників, назвавши себе в’язнем президента Росії Путіна.

Про це йдеться у листі політика, написаного у лікарні пенітенціарної установи №18, який було увечері в п’ятницю, 19 листопада, опубліковано на його сторінці у Facebook.

У цьому листі політик ще раз підтвердив свій намір припинити голодування після того, як його буде доставлено до госпіталю, збудованого в часи його президентства. Окрім того, він наголосив, що не змириться зі своїм ув’язненням. 

“Я готовий поїхати до збудованого мною шпиталю, збудованим мною автобаном і припинити голодування відразу після розміщення. Однак я справді ні на день не збираюся змиритися зі своїм незаконним ув’язненням. Сподіваюся, і ви не змиритеся з тим, що я — в’язень Путіна”, — сказано  у листі.

Саакашвілі також заявив, що “готовий постати перед справедливим судом, який захистить історичну правду” і відповісти, “перед тими людьми, які вважають себе постраждалими, або кому було завдано реальних збитків”, під час його перебування на посаді президента.

“Все це має здійснюватися у суворій відповідності до правових норм національної гідності, і я підкорюся будь-якому рішенню такого суду. Але, повторюю, сьогоднішнє моє ув'язнення є незаконним, і ми всі маємо це завершити. Завершити звільненням країни”, - звернувся до своїх прихильників у Грузії Саакашвілі. 

Нагадаємо, у Міхеіла Саакашвілі, який через ускладнення здоров'я потрапив до реанімації, виявили ураження мозку. Лікарі прогнозують, що у подальшому у політика може розвинутися кома з можливим летальним кінцем.

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