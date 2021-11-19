Саакашвілі назвав себе в’язнем Путіна

Експрезидент Грузії заявив, що не змириться зі своїм “незаконним ув’язненням”.

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який погодився припинити голодування після того, як його переведуть у військовий госпіталь міста Горі, звернувся до своїх прихильників, назвавши себе в’язнем президента Росії Путіна.

Про це йдеться у листі політика, написаного у лікарні пенітенціарної установи №18, який було увечері в п’ятницю, 19 листопада, опубліковано на його сторінці у Facebook.

У цьому листі політик ще раз підтвердив свій намір припинити голодування після того, як його буде доставлено до госпіталю, збудованого в часи його президентства. Окрім того, він наголосив, що не змириться зі своїм ув’язненням.

“Я готовий поїхати до збудованого мною шпиталю, збудованим мною автобаном і припинити голодування відразу після розміщення. Однак я справді ні на день не збираюся змиритися зі своїм незаконним ув’язненням. Сподіваюся, і ви не змиритеся з тим, що я — в’язень Путіна”, — сказано у листі.

Також читайте Винесли на ношах: Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні

Саакашвілі також заявив, що “готовий постати перед справедливим судом, який захистить історичну правду” і відповісти, “перед тими людьми, які вважають себе постраждалими, або кому було завдано реальних збитків”, під час його перебування на посаді президента.

“Все це має здійснюватися у суворій відповідності до правових норм національної гідності, і я підкорюся будь-якому рішенню такого суду. Але, повторюю, сьогоднішнє моє ув'язнення є незаконним, і ми всі маємо це завершити. Завершити звільненням країни”, - звернувся до своїх прихильників у Грузії Саакашвілі.

Нагадаємо, у Міхеіла Саакашвілі, який через ускладнення здоров'я потрапив до реанімації, виявили ураження мозку. Лікарі прогнозують, що у подальшому у політика може розвинутися кома з можливим летальним кінцем.

Читайте також: