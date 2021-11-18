Винесли на ношах: Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні

Стан здоров'я Саакашвілі оцінюється як критичний.

Експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі, який перебуває у тюремній лікарні, стало гірше. Після зустрічі з адвокатами, політик послизнувся і впав, його на ношах винесли з кімнати побачень.

Про це заявив адвокат Саакашвілі Бека Басилая, пише видання "Новини Грузія".

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За словами адвоката, у якому стані Саакашвілі наразі, його невідомо.

"Міхеіл виходив після зустрічі з адвокатами, послизнувся і впав. Після цього я не чув його голосу, очі він не відкривав. Вони привезли носилки і відвезли його... До цього він почувався дуже погано", - заявив він.

Своєю чергою, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова уточнила, що згідно з висновком комісії, стан Саакашквілі оцінюється як критичний і його негайно треба перевести до відділення інтенсивної терапії мультифункціонального стаціонару, умовам якого не відповідає медзаклад в’язниці № 18.

"Наразі комісією встановлені діагнози: енцефалопатія Верніке, прогресуюча гіпокаліємія, анемія, таласемія; існує ймовірність шлункової кровотечі, сильно стресове середовище. Серед очікуваних ускладнень: епілептичний статус або кома, летальна аритмія, ниркова недостатність, серцева недостатність; у разі припинення голодування велика ймовірність розвитку рефідинг-синдрому (РФС – комплекс життєзагрозних метаболічних порушень)", - констатувала Денісова.

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Вона наголосила, що для збереження життя і підтримання здоров’я Міхеіла Саакашвілі необхідно забезпечити цілодобовий і терміновий доступ до багатопрофільних медичних послуг, які надаватимуться лікарями, які мають комплексний досвід групового догляду за такими пацієнтами.

Як повідомлялося, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

Через погіршення здоров'я у понеділок, 8 листопада, Міхеіла Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18.

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