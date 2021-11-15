У Саакашвілі почалося криваве блювання — Денісова

Людмила Денісова розповіла, що планує завтра особисто відвідати Саакашвілі у тюремній лікарні.

У консиліумі лікарів, які стежать за здоров'ям ув'язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, повідомили про необхідність залучити до медогляду політика лікаря-гастроентеролога. У Саакашвілі почалося криваве блювання.

Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Вже другий день консиліум не має доступу до Міхеіла для проведення відповідних процедур", — зазначила омбудсменка.

Денісова розповіла, що планує завтра особисто відвідати Саакашвілі у тюремній лікарні. Проте дозволу або відмови у відвідуванні від Міністерства юстиції Грузії українська омбудсменка поки не одержала.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. 8 листопада Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18 через погіршення стану здоров’я.

Невдовзі після госпіталізації до в'язничної лікарні експрезидент заявив про побиття.

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