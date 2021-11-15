У Саакашвили началась кровавая рвота — Денисова

Людмила Денисова рассказала, что планирует завтра лично посетить Саакашвили в тюремной больнице.
В консилиуме врачей, которые следят за здоровьем заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, сообщили о необходимости привлечь к медосмотру политика гастроэнтеролога. У Саакашвили началась кровавая рвота.
Об этом рассказала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Уже второй день у консилиума нет доступа к Михеилу для проведения соответствующих процедур", — отметила омбудсмен.
Денисова рассказала, что планирует завтра лично посетить Саакашвили в тюремной больнице. Однако разрешения или отказа в посещении от Министерства юстиции Грузии украинская омбудсмен пока не получила.
Напомним, что 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. 8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18 из-за ухудшения состояния здоровья.
Вскоре после госпитализации в тюремную больницу экс-президент заявил об избиении.
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