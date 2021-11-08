В Грузии сообщили, куда госпитализировали из тюрьмы Саакашвили

В Грузии подтвердили, что Саакашвили увезли из исправительной колонии.
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, госпитализированный из тюрьмы в Руставе из-за стремительного ухудшения состояния здоровья, находится в медицинском учреждении для обвиняемых и осужденных.
Об этом сообщили в Специальной пенитенциарной службе Грузии.
"С целью недопущения ухудшения состояния здоровья и в связи с повышенной опасностью заключенного Михаила Саакашвили перевели из 12 исправительного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Дополнительную информацию будем предоставлять общественности поэтапно", — заявили в службе.
Напомним, нардеп Елизавета Ясько 8 ноября сообщила, что Михеила Саакашвили вертолетом госпитализируют, предварительно, в больницу. По ее словам, врачи отмечали необходимость немедленного перевода Саакашвили в больницу с мультитехнологической аппаратурой.
Как сообщалось, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
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