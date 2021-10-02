Президент Грузии рассказала, помилует ли Саакашвили

Саломе Зурабишвили подчеркнула, что не допустит дестабилизации в стране.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что не помилует Михеила Саакашвили.

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Об этом она сказала 1 октября во время пресс-конференции, пишет newsgeorgia.ge.

"Для президента Грузии действительно неприятно, когда бывшего президента задерживают перед камерами, но этого требует право и верховенство закона, и все едины перед законом! Многие сегодня спрашивают: собирается ли президент его помиловать? Ответ один — никогда", — сказала Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии отметила, что Саакашвили пытается дестабилизировать ситуацию в стране и хотел подорвать авторитет правоохранительных органов. Также она отметила, что Михеил Сааакашвили на посту президента Грузии пренебрегал правами человека, притеснял бизнес и нарушал законы. Саломе Зурабишвили подчеркнула, что не допустит дестабилизации в стране.

Напомним, в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту президента Грузии.

Как сообщалось: в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали Саакашвили. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил експрезидента, что после возвращения на родную землю он попадет в тюрьму.

Также в Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания. Ранее адвокат експрезидента Грузии рассказал о двух возможных путях его освобождения.

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