Президентка Грузії розповіла, чи помилує Саакашвілі

Саломе Зурабішвілі наголосила, що не допустить дестабілізації в країні.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розповіла, що не помилує Міхеіла Саакашвілі.

Про це вона сказала 1 жовтня під час пресконференції, пише newsgeorgia.ge.

"Для президента Грузії дійсно неприємно, коли колишнього президента затримують перед камерами, але цього вимагає право і верховенство закону, і всі єдині перед законом! Багато сьогодні запитують: чи збирається президентка його помилувати? Відповідь одна - ніколи", - сказала Саломе Зурабішвілі.

Президентка Грузії зазначила, що Саакашвілі намагається дестабілізувати ситуацію в країні та хотів підірвати авторитет правоохоронних органів. Також вона відзначила, що Міхеіл Сааакашвілі на посаді президента Грузії нехтував правами людини, утискав бізнес та порушував закони. Саломе Зурабішвілі наголосила, що не допустить дестабілізації в країні.

Нагадаємо, у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді президента Грузії.

Як повідомлялося: у п’ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали Саакашвілі. Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення на рідну землю він потрапить до в’язниці.

Також в Грузії Саакашвілі оголосив голодування після затримання. Раніше адвокат експрезидента Грузії розповів про два можливі шляхи його звільнення.

Читайте також:

Новини світу: Саакашвілі перебуває в СІЗО неподалік Тбілісі – його звинувачують зокрема в корупції

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання