Green Grey відповіли на закиди про те, що у них відсутній патріотизм

Green Grey відповіли на закиди про те, що у них відсутній патріотизм

Один з учасників колективу негативно висловився про мовний закон.

Влітку довкола гурту Green Grey здійнявся конфлікт.

Так, колектив мав виступати на концерті до Дня Незалежності України. Втім, організатори повідомили, що виступ гурту скасований. Причиною того стало відео, на якому Мурік, учасник колективу, негативно висловився щодо мовного закону. Green Grey звинуватили у неповазі до державної мови та проросійських поглядах. Сам Дмитро пояснює у програмі "ЖВЛ", що не хотів нікого образити. А невдоволення висловив у притаманній рок-музикантам вульгарній манері.

Green Grey / instagram.com/greengreyofficial

"З приводу жестикуляції, міміки…Ви вибачте! Хто на чому виріс! Таке враження, що рокерів ніколи не бачили… Вибачте!" - прокоментував Дмитро.

Колектив відповів, що їм сумно від того, що їх звинувачують у відсутності патріотизму. Вони говорять, що люблять Україну і не проміняли б її на іншу країну.

"Які ми проросійські, якщо ми сидимо й досі тут. Сидимо на карантині, не їздимо на концерти до Росії, а в Україні сидимо разом із нашими братами та сестрами українцями", - прокоментував Дизель.

Green Grey / instagram.com/greengreyofficial

Гурт запевняє, якби вони хотіли переїхати до Росії, то зробили б це ще у 90-х. Втім, вони не збираються цього робити, адже завжди ідентифікували себе як київський гурт.

"Як ведучий концертів, я завжди в будь-якій країні світу завжди говорив, що для вас співає київський гурт Green Grey", - додав Дмитро.

У своїй позиції щодо мови учасники колективу лишається послідовними, бо завжди співали російською. І хочуть, щоб для їхньої творчості теж було місце в радіоефірах чи на телебаченні.

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