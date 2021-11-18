Помер зірка фільму "Нічна варта" Ігор Савочкін

Актору було лише 58 років.

Помер відомий російський актор театру та кіно, зірка фільму "Нічна варта", Ігор Савочкін.

Чоловіка не стало 17 листопада. Актору було лише 58 років. Сумно новиною у своєму Facebook поділилася блогерка Олеся Казанцева.

Ігор Савочкін / kino-teatr.ru

"Зараз я дізналася, що вчора пішов з життя Ігор Савочкін. Один із тих, хто був добрий до мене в ті часи, коли я починала. Ігор працював у "Базелевсі", займався постпродакшеном, люди не з нашої сфери знають його як відомого актора", - написала Олеся.

Відомо, що напередодні актора госпіталізували до лікарні. Тоді він поскаржився на сильний біль у спині. Як пише Telegram-канал Mash, причиною смерті Ігоря Савочкіна стали проблеми із печінкою. Окрім того, чоловік боровся з онкологією.

Ігор Савочкін / kino-teatr.ru

Нагадаємо, Ігор Савочкін – відомий російський актор. Він знімався у таких фільмах, як "Нічна варта", "Кука", "Любов під прикриттям" та "Левіафан". Він також зіграв у серіалах "Епідемія", "Домашній арешт" та "Метод".

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