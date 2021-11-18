Умер звезда фильма "Ночной дозор" Игорь Савочкин

Актеру было всего 58 лет.

Умер известный российский актер театра и кино, звезда фильма "Ночной дозор", Игорь Савочкин.

Мужчины не стало 17 ноября. Актеру было всего 58 лет. Печально новостью в своем Facebook поделилась блогерша Алеся Казанцева.

Игорь Савочкин / kino-teatr.ru

"Сейчас я узнала, что вчера ушел из жизни Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался постпродакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера ", – написала Алеся.

Известно, что накануне актера госпитализировали в больницу. Тогда он пожаловался на сильную боль в спине. Как пишет Telegram-канал Mash, причиной смерти Игоря Савочкина стали проблемы с печенью. Кроме того, мужчина боролся с онкологией.

Игорь Савочкин / kino-teatr.ru

Напомним, Игорь Савочкин – известный российский актер. Он снимался в таких фильмах, как "Ночной дозор", "Кука", "Любовь под прикрытием" и "Левиафан". Он также сыграл в сериалах "Эпидемия", "Домашний арест" и "Метод".

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