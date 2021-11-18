В США в перестрелке погиб известный рэпер

В Дольфа стреляли из подъехавшего автомобиля.

Известный рэпер Янг Дольф был застрелен в магазине в городе Мемфис, что в штате Теннесси.

Об этом информирует телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации полиции, инцидент со стрельбой произошел, когда Янг Дольф находился в одном из местных магазинов и совершал покупки. Сотрудники полиции отреагировали на стрельбу в кафе Makeda's Butter Cookies, где по прибытии они обнаружили жертву. Сотрудники магазина сказали, что в Дольфа стреляли из подъехавшего автомобиля.

В полиции заявили, что убийство Дольфа является еще одним примером бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия, с которым американцы сталкиваются на местном и национальном уровнях.

В сентябре 2017 года в Лос-Анджелесе на рэпера уже совершалось покушение. Позже в связи со стрельбой были арестованы три человека.

Напомним, в американском штате Нью-Мексико 21 октября, в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Хатчинс. Актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Хатчинс получила тяжелое ранение и ее вертолетом доставили в больницу в Альбукерке. Впрочем, женщина умерла.

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