Жена Алека Болдуина впервые прокомментировала убийство украинки ее мужем

Хилария выразила соболезнование семье умершей Галины Хатчинс.

Жена актера Алека Болдуина высказалась о трагедии, которая произошла на съемочной площадке с участием ее мужа. Тогда была смертельно ранена оператор, украинка Галина Хатчинс.

В своем Instagram Хилария разместила трогательное сообщение.

"Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И с моим Алеком". Она продолжила: "Нет слов, потому что невозможно выразить шок и душевную боль в отношении такого трагического события. Разбиты сердца. Утрата. Поддержка".

instagram.com/hilariabaldwin

Напомним, во время съемок фильма "Ржавчина" в прошлый четверг оператор Галина Хатчинс получила смертельный выстрел в грудь. Одновременно появились новые детали смертельного инцидента.

По словам раненого в плечо режиссера ленты Джоэла Соуза, ружье выстрелило, когда Болдуин тренировался, как будет вытаскивать его для киносцены. Актеру вручили оружие и сказали, что оно незаряжено.

А по последней информации, ассистент режиссера фильма Дэйв Холз был ранее уволен после похожего инцидента на съемочной площадке. В 2019 году на съемках фильма от случайного использования боевого оружия травму получил звукотехник.

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