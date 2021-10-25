Очевидцы о том, как Алек Болдуин случайно убил Галину Хатчинс: "Он репетировал"

Члены съемочной группы рассказали подробности трагического инцидента.

Очевидцы случайного убийства актером Алеком Болдуином оператора Галины Хатчинс рассказали подробности того рокового дня.

По показаниям второго оператора Рида Рассела и режиссера Джоэла Соуза, который тоже был ранен, Болдуин репетировал сцену. Он сидел на церковной скамье и тренировался вытаскивать пистолет дулом в камеру. Прежде чем актеру дали пистолет, его заверили, что патроны в нем холостые. Поэтому Болдуин выстрелил, ничего не подозревая, пишет DailyMail.

Болдуин через мгновение после трагедии

В момент выстрела Соуз стоял позади Хатчинс и смотрел на Болдуина через ее плечо. Режиссер вспоминает, что он услышал звук, похожий на хлопанье, а затем — громкий треск.

Пуля попала Галине Хатчинс в грудь, она схватилась за раненое место, отшатнулась назад и сказала, что не чувствует ног. Ей помогли опуститься на землю.

Галина Гатчинс / instagram.com/halynahutchins

Согласно информации, указанной в ордере на обыск, ассистент режиссера передал Болдуину пистолет, утверждая, что он "холодный", не подозревая, что в патроннике есть боевые патроны. До этого оружие прошло через руки "неопытной" оружейницы Анны Гутьеррес-Рид.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку