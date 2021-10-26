Ассистента, передавшего Болдуину оружие, уволили с предыдущей работы из-за халатности — АР

Ассистента уволили в 2019 году после случайного выстрела на съемках фильма "Путь свободы".

Ассистента режиссера Дэйва Холлса, который за мгновение до смертельного инцидента на съемках вестерна "Ржавчина" передал Алеку Болдуину оружие, уволили с предыдущей работы из-за халатности.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что пожелавший остаться анонимным продюсер киноленты "Путь свободы" в понедельник, 25 октября, подтвердил изданию, что Холлса уволили в 2019 году после случайного выстрела на съемочной площадке.

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По его словам, тогда в результате инцидента один из членов съемочной группы получил ранение, так что ассистента "немедленно сняли со съемочной площадки" и съемки не возобновились, пока Холлс не ушел.

Ранее бывшая коллега Холлса, производитель реквизита и лицензированный пиротехник Мэгги Голл рассказала журналистам, что в 2019 году во время съемок сериала "Навстречу темноте" подавала на ассистента официальную жалобу, потому что он пренебрегал правилами безопасности, в частности пытался продолжить съемку после того, как главный пиротехник потерял сознание на съемочной площадке.

Расследование продолжается. По последним данным, правоохранители изъяли с места происшествия три черных револьвера, ящики с боеприпасами, поясную сумку с боеприпасами, несколько использованных гильз, два кожаных ремня с кобурами, предметы одежды и мазки с кровью.

Никаких обвинений пока предъявлено не было. Ожидается, что прокуратура и правоохранители предоставят обновленную информацию о расследовании в среду, 27 октября.

Съемку вестерна "Ржавчина" официально приостановили, однако продюсеры описали этот шаг как "паузу, а не конец".

Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс из реквизитного оружия.

В инциденте также пострадал находившийся за спиной украинки режиссер Джоэл Соуза. Его госпитализировали с ранением в плечо, однако вскоре выписали из больницы.

По данным следователей, в момент инцидента на съемочной площадке происходила репетиция будущей сцены, в которой Болдуин, сидя на церковной скамье, должен был вытащить револьвер дулом в камеру.

За несколько минут до трагедии ассистент режиссера Дэйв Холлс передал актеру оружие со словами: "Холодный пистолет". Это означало, что в обойме нет боевых патронов.

Болдуин выстрелил, попав Галине Хатчинс в грудь. Оператор схватилась за раненое место, отшатнулась назад и сказала, что не чувствует ног. Ей помогли опуститься на землю. Пуля также задела режиссера Джоэла Соузу, стоявшего позади украинки и смотревшего на актера через ее плечо.

Отметим, что до Холлса револьвер должна была проверить 24-летняя оружейница Анна Гутьеррес-Рид, которую коллеги описывают как "неопытную и зеленую", утверждая, что до рокового события на съемочной площадке произошли по меньшей мере два случайных выстрела.

Убитая Галина Хатчинс родом из Украины. Она из семьи военных, потому родилась за Полярным кругом, а выросла в Киеве. Оператор окончила Киевский национальный университет по специальности "Международная журналистика" и работала журналисткой-расследователем. Позже Галина переехала в США и в 2015 году окончила Американский институт кино, начав работу над фильмами. У нее остался муж Мэтью и девятилетний сын.

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