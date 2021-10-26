Гибель Галины Хатчинс: продюсеры планируют завершить съемки вестерна с Болдуином

После смертельного инцидента съемки приостановили, однако отменять их продюсеры не спешат.

После смертельного инцидента, в результате которого погибла оператор из Украины Галина Хатчинс, съемки вестерна "Ржавчина" официально приостановили, однако продюсеры описали этот шаг как "паузу, а не конец".

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что члены съемочной группы получили электронное письмо, в котором их проинформировали о приостановлении производства по крайней мере до завершения расследования.

"Хотя наши сердца разбиты, и нам трудно заглянуть за горизонт, сейчас это скорее пауза, чем конец", — говорится в письме.

Продюсерская компания заявила, что работает с правоохранительными органами и проводит собственную внутреннюю проверку безопасности. Членам съемочной группы также было предложено получить психологические консультации.

Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс из реквизитного оружия.

В инциденте также пострадал находившийся за спиной украинки режиссер Джоэл Соуза. Его госпитализировали с ранением в плечо, однако вскоре выписали из больницы.

По данным следователей, в момент инцидента на съемочной площадке происходила репетиция будущей сцены, в которой Болдуин, сидя на церковной скамье, должен был вытащить револьвер дулом в камеру.

За несколько минут до трагедии ассистент режиссера Дэйв Холлс передал актеру оружие со словами: "Холодный пистолет". Это означало, что в обойме нет боевых патронов.

Болдуин выстрелил, попав Галине Хатчинс в грудь. Оператор схватилась за раненое место, отшатнулась назад и сказала, что не чувствует ног. Ей помогли опуститься на землю. Пуля также задела режиссера Джоэла Соузу, стоявшего позади украинки и смотревшего на актера через ее плечо.

Бывшая коллега Холлса, производитель реквизита и лицензированный пиротехник Мэгги Голл рассказала журналистам, что в 2019 году во время съемок сериала "Навстречу темноте" подавала на ассистента официальную жалобу, потому что он пренебрегал правилами безопасности, в частности попытался продолжить съемку после того, как главный пиротехник потерял сознание на съемочной площадке.

Отметим, что до Холлса револьвер должна была проверить 24-летняя оружейница Анна Гутьеррес-Рид, которую коллеги описывают как "неопытную и зеленую", утверждая, что до рокового события на съемочной площадке произошли по меньшей мере два случайных выстрела.

Убитая Галина Хатчинс родом из Украины. Она из семьи военных, потому родилась за Полярным кругом, а выросла в Киеве. Оператор окончила Киевский национальный университет по специальности "Международная журналистика" и работала журналисткой-расследователем. Позже Галина переехала в США и в 2015 году окончила Американский институт кино, начав работу над фильмами. У нее остался муж Мэтью и девятилетний сын.

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