Загибель Галини Гатчінс: продюсери планують завершити знімання вестерна з Болдвіном

Після смертельного інциденту знімання призупинили, однак скасовувати їх продюсери не поспішають.

Після смертельного інциденту, внаслідок якого загинула операторка з України Галина Гатчінс, знімання вестерну "Іржа" офіційно призупинили, однак продюсери описали цей крок як "паузу, а не кінець".

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що члени знімальної групи отримали електронного листа, в якому їх проінформували про призупинення виробництва принаймні до завершення розслідування.

"Хоча наші серця розбиті, і нам важко заглянути за горизонт, на даний момент це швидше пауза, ніж кінець", - йдеться в листі.

Продюсерська компанія заявила, що працює з правоохоронними органами та проводить власну внутрішню перевірку безпеки. Членам знімальної групи також запропонували отримати психологічні консультації.

Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" на ранчо Bonanza Creek Ranch у Санта-Фе актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс з реквізитної зброї.

В інциденті також постраждав режисер Джоел Соуза, який перебував за спиною українки. Його госпіталізували із пораненням у плече, однак незабаром виписали з лікарні.

За даними слідчих, в момент інциденту на знімальному майданчику відбувалася репетиція майбутньої сцени, в якій Болдвін, сидячи на церковній лаві, повинен був витягати револьвер дулом до камери.

За кілька хвилин до трагедії асистент режисера Дейв Голлс передав акторові зброю зі словами: "Холодний пістолет". Це означало, що в обоймі немає бойових патронів.

Болдвін вистрілив, влучивши Галині Гатчінс у груди. Операторка схопилася за поранене місце, відсахнулась назад і сказала, що не відчуває ніг. Їй допомогли опуститися на землю. Куля також зачепила режисера Джоела Соузу, який стояв позаду українки та дивився на актора через її плече.

Колишня колега Голлса, виробниця реквізиту і ліцензована піротехниця Меггі Голл розповіла журналістам, що у 2019 році під час зйомок серіалу "Назустріч темряві" подавала на асистента офіційну скаргу, тому що він нехтував правилами безпеки, зокрема спробував продовжити знімання після того, як головний піротехнік знепритомнів на знімальному майданчику.

Зауважимо, що до Голлса револьвер мала перевірити 24-річна зброярка Ганна Гутьєррес-Рід, яку колеги описують як "недосвідчену і зелену", стверджуючи, що до фатальної події на знімальному майданчику відбулися щонайменше два випадкові постріли.

Вбита Галина Гатчінс родом з України. Вона з родини військових, тому народилася за Полярним колом, а виросла в Києві. Операторка закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Міжнародна журналістика" та працювала журналісткою-розслідувачкою. Пізніше Галина переїхала до США і в 2015 році закінчила Американський інститут кіно, почавши працювати над фільмами. У неї залишився чоловік Метью і дев'ятирічний син.

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