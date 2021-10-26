США підозрюють Іран в атаці на свою військову базу в Сирії - АР

США підозрюють Іран в атаці на свою військову базу в Сирії - АР

Тим часом проіранськи ЗМІ повідомляють, що атаку на Аль-Танф здійснили "союзники Сирії".

США вважають Іран відповідальним за атаку безпілотників на американську військову базу Аль-Танф на півдні Сирії.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє The Associated Press.

Співрозмовник видання, який побажав залишитися анонімним, стверджує, що Іран підтримав напад і надав ресурси для його здійснення, зокрема безпілотники. Водночас іранські БПЛА були запущені з території іншої держави.

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Зазначається, що в атаці задіяли до п'яти безпілотних літальних апаратів, заряджених вибуховими речовинами. Вони вразили як американську сторону гарнізону Аль-Танф, так і територію, де базуються сирійські опозиційні сили.

Інформації про загиблих або поранених внаслідок нападу не надходило.

Речник Пентагону Джон Кірбі назвав інцидент "складною, скоординованої і навмисною атакою", додавши, що США вже стикалися з подібними нападами з боку груп шиїтських ополченців. Втім, надавати будь-які подробиці він відмовився.

Тим часом проіранськи ЗМІ повідомляють, що атаку на Аль-Танф здійснили "союзники Сирії" як помсту за напад, який кількома днями раніше стався поблизу історичного сирійського міста Пальміра. США заявляють, що не причетні до нього.

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Останній значний напад Ірану на збройні сили США відбувся в січні 2020 року, коли Тегеран запустив залп балістичних ракет по американській авіабазі Аль-Асад в Іраку. Війська США і коаліції були попереджені про наближення ракет і змогли сховатися, але понад сотня американських військовослужбовців отримала черепно-мозкові травми від вибухів.

Атака Ірану була відповіддю на удар американського безпілотника недалеко від аеропорту Багдада, завдяки якому було вбито іранського генерал Касема Сулеймані і лідера іракських ополченців Абу Махді аль-Мухандіса.

Через два місяці після нападу на Аль-Асад американські винищувачі завдали ударів по п'яти об'єктах підтримуваних Іраном членів шиїтських ополченців.

Як повідомлялося, війська США і коаліції в Аль-Танфі навчають сирійські сили патрулюванню для боротьби з бойовиками Ісламської держави. База розташована на перетині кордонів Сирії, Іраку та Йорданії. Оцінка збитків триває.

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