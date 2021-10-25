У Польщі в гуртожитку знайшли мертвим 22-річного студента з України

У Польщі в гуртожитку знайшли мертвим 22-річного студента з України

Студент випав з вікна третього поверху. Польські правоохоронці припускають, що юнак покінчив життя самогубством.

У польському Любліні з вікна випав 22-річний український студент. Хлопець загинув на місці.

Про це інформує місцевий сайт Spottedlublin.pl з посиланням на дані польської прокуратури.

Трагічний інцидент трапився в одному зі студентських гуртожитків Люблінського технологічного університету. Тіло хлопця виявили біля входу в гуртожиток. Студент випав з вікна третього поверху. Лікар, який прибув на місце події, лише констатував смерть українця.

Польські правоохоронці виключили, що до загибелі 22-річного хлопця причетні сторонні особи і припускають, що юнак покінчив життя самогубством.

Генеральне консульство України в Любліні поки не прокоментувало цю інформацію.

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