Молдова вперше в історії країни закупить газ не в Росії

Молдова вперше в історії країни закупить газ не в Росії

Уряд Молдови підписав контракт на постачання 1 мільйона кубометрів блакитного палива з польською компанією.

Молдова вперше за 30 років купила газ не в Росії. Державний концерн "Енергоком" підписав контракт на випробувальний термін з польською компанією PGNiG на постачання газу.

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Молдови Андрій Спин а .

Як він зазначив, уряд Молдови підписав контракт на постачання 1 мільйона кубометрів блакитного палива. Під час тендеру, який був оголошений минулої п'ятниці, компанія "Енергоком" отримала сім пропозицій.

"Це перша закупівля газу з альтернативних джерел в історії Республіки Молдова. За анонсованим трендом "Енергоком" отримав 7 пропозицій. Пробне збирання приходить для перевірки імпортної потужності газу з альтернативних джерел і доходить до розмаху низького тиску в системі газопостачання", - написав міністр.

Також він підкреслив, Республіка Молдови надалі веде переговори з РФ та компанією ′′Газпром" щодо підписання довгострокової угоди про доставку природного газу. В умовах зниження тиску з боку національної розподільчої мережі, придбання з альтернативних джерел дозволяє підтримувати доставку природного газу споживачам.

Ціна газу для громадян Молдови залишається без змін.

Нагадаємо, парламент Молдови запровадив режим надзвичайного стану у сфері енергетики на 30 днів. Режим НС почав діяти від 22 жовтня. Згодом прем'єр-міністра Молдови Наталії Гавриліце звернулася до України з проханням допомогти певним обсягом газу.

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