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Молдова ввела режим надзвичайного стану через газову кризу

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Молдова ввела режим надзвичайного стану через газову кризу

Associated Press

Режим НС буде діяти на території країни від 22 жовтня до 20 листопада. 

Парламент Молдови запровадив режим надзвичайного стану у сфері енергетики на 30 днів. Режим НС буде діяти на території країни від 22 жовтня до 20 листопада. 

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Сьогодні, 22 жовтня, відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій, члени якої запропонували уряду ввести в країні режим надзвичайного стану. Після цього відбулося засідання уряду, де ця ініціатива була схвалена. За проголосували  55 депутатів партії PAS. БКС і партія "Шор" не голосували.

Чому вирішили ввести режим НС

Прем'єр-міністр Наталя Гаврилиця, виступаючи в парламенті, зазначила, що режим надзвичайного стану дозволить обійти деякі процедури, передбачені законом, щоб прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел, поки Молдова домовляється з Росією про продовження контракту.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що газову кризу, яка спостерігається останнім часом у Європі, було створено в ручному режимі. Європа все ще розраховують домовитися з РФ для її вирішення.

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