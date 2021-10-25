Масова ДТП біля Кривого Рогу: є загиблий і постраждалі

Масова ДТП біля Кривого Рогу: є загиблий і постраждалі

У ДТП зіткнулися 4 авто: "Москвич 2141", AUDI A6, Dacia Logan і Chevrolet Lacetti.

Поблизу Кривого Рогу сталася масштабна ДТП за участю 4 автомобілів.

Про це інформує ДСНС України у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився на трасі М-23 біля села Надія Лозуватської сільської територіальної громади Криворізького району.

Зіткнулися автомобілі "Москвич 2141", AUDI A6, Dacia Logan і Chevrolet Lacetti. Водій останньої автівки загинув на місці. Його тіло було затиснуте понівеченими конструкціями авто. За допомогою гідравлічних ножиць та розтискачів, рятувальники зрізали 2 стійки машини та забрали тіло загиблого водія, 1957 року народження.

Також постраждали водій "Москвича", 1955 року народження, водій AUDI, 1995-го року народження та водій Dacia Logan. Стан постраждалих задовільний, від госпіталізації вони відмовилися.

Деталі ДТП встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання