РНБО cклала список проросійських Telegram-каналів (перелік)

У список РНБО потрапили 5 Telegram-каналів, що просувають проросійську пропаганду проти України.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України проаналізував акаунти та Telegram-канали, які системно просувають проросійські настрої проти України.

Про це йдеться у звіті ЦПД.

У список РНБО потрапили такі Telegram-канали:

Klymenko Time; Vesti; Шептун; First; Новоstnoy.

Klymenko Time має 53 тисячі підписників. Цей медійний проєкт належить колишньому міністрові доходів і зборів України Олександрові Клименку. Проєкт було запущено в жовтні 2017 року. Вже в грудні 2017 року співробітники Служби безпеки України провели обшук у студії YouTube каналу Klymenko Time. Це було реакцією на проведення ефіру зі скандальним адвокатом Тетяною Монтян. У РНБО повідомляють, канал публікує дописи, спрямовані проти уряду України.

Vesti має 20 тисяч підписників. Цей канал видання Vesti.ua належить медіахолдингу "Мультимедіа-інвест груп". Очільником холдингу є колишній прессекретар та цивільна дружина Олександра Клименка Ольга Семченко.

Ці 2 канали вже неодноразово були помічені у просуванні інтересів проросійських діячів.

Шептун має 57 тисяч підписників. Це один з популярних анонімних Telegram-каналів, що пишуть про політику. Активно цитує прокремлівських пропагандистів.

First має 447 тисяч підписників. Це один з Telegram-каналів, що пише про політику в Україні. На перший погляд не виділяється з-поміж інших різкими проросійськими публікаціями. Однак аналіз взаємодії з іншими каналами свідчить, що він належить до пулу, підтримуваного РФ.

У РНБО зазначають, посилаючись на дослідження, ці 2 канали адмініструються користувачем "@A_menejer" (він же @A_manager2 та @Arhangel). Як інформує СБУ, ця особа приймає замовлення з публікацій матеріалів політичного характеру, здійснює менеджмент та адміністрування мережі Telegram-каналів. Він також є адміністратором відомих проросійських каналів "Легитимный", "Резидент" та "ЗеРада". Реальна особа, яка є адміністратором каналу, відома правоохоронним органам, та нині перебуває в розшуку за ст. ст. 293-294 КК України.

Новоstnoy має найменше підписників з усіх вище згаданих - 3,8 тисяч. Це каналпрокладка, що використовується для поширення публікацій прокремлівських каналів.

Проросійські акаунти персональних блогів:

Юрій Ткачов, Андрій Манчук, Корнілов, Максим Могильницький, Вадим Рабинович, Moroz.Live.

РНБО

У РНБО зазначають, щоб переконатися, що всі ці канали взаємопов'язані, потрібно лише ознайомитися зі статистикою на відкритому ресурсі tgstats.

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