У Росії п'яний пасажир у трамваї обдзюрив дівчинку

На кадрах видно, як чоловік, який зайняв місце в трамваї, починає мочитися просто на сидіння попереду.
У російському Єкатеринбурзі неадекватний чоловік у громадському транспорті помочився на школярку.
Відео активно поширюють Мережею.
На кадрах видно, як чоловік, який зайняв місце в трамваї, починає мочитися просто на сидіння попереду. На цьому місці сиділа маленька дівчинка з мамою. Жінка різко відсмикнула дитину з місця. Інші пасажири вигнали хулігана на вулицю. За їхніми словами, чоловік був дуже п’яний.
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