У Росії п'яний пасажир у трамваї обдзюрив дівчинку

На кадрах видно, як чоловік, який зайняв місце в трамваї, починає мочитися просто на сидіння попереду.

У російському Єкатеринбурзі неадекватний чоловік у громадському транспорті помочився на школярку.

Відео активно поширюють Мережею.

На кадрах видно, як чоловік, який зайняв місце в трамваї, починає мочитися просто на сидіння попереду. На цьому місці сиділа маленька дівчинка з мамою. Жінка різко відсмикнула дитину з місця. Інші пасажири вигнали хулігана на вулицю. За їхніми словами, чоловік був дуже п’яний.

Нагадаємо:

У Росії п'яний пасажир у тролейбусі обдзюрив дівчинку

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання