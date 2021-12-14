П’яний водій у Харкові потрощив 4 авто

Рівень алкоголю у його крові удесятеро перевищує норму.

Чотири потрощені авто та один потерпілий - п'яний водій спровокував масштабну аварію у спальному районі Харкова.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Спершу врізався в один легковик і намагався втекти. Не втримав керма на швидкості та протаранив ще дві машини. В одному з пошкоджених авто кермувальник дістав численні забої, його забрали до лікарні. Решта водіїв дивом уникнули травм і відбулися переляком.

40-річний чоловік, який спричинив аварії, виявився п’яним. Драгер показав, що рівень алкоголю у його крові удесятеро перевищує норму. Це як випити близько пів пляшки горілки.

П'яний водій спровокував масштабну аварію у спальному районі Харкова

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