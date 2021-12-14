Сім людей загинули в аварії мікроавтобуса в Угорщині

Сім людей загинули в аварії мікроавтобуса в Угорщині

Пасажири були мігрантами.

В смертельній автотрощі в Угорщині загинуло семеро людей. Четверо – шпиталізовані.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У поліції розповідають, автобус із сербськими номерами відмовився зупинитися на прикордонному блок-посту для перевірки, і на швидкості врізався у будинок й перекинувся. Усі пасажири у салоні були мігрантами.

Водій вижив й вже дає свідчення. Проти нього відкрили кримінальну справу про торгівлю людьми та спричинення смертельної ДТП.

Новини світу: в Угорщині семеро людей загинули в автотрощі за участю автобуса

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