У Чернівецькій області сестра затовкла до смерті брата

Чоловік пробув у комі 5 днів.

В селі Каплівка Дністровського району Чернівецької області 42-річна жінка жорстоко побила свого 60-річного брата. Після п’яти днів у реанімаційному відділення чоловік помер.

Як з’ясували полцейські, 7 грудня у будинку померлого, під час спільного розпивання алкогольних напоїв, між братом та його 42-річною сестрою виникла суперечка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту жінка нанесла буковинцю 20 ударів кулаками та ногами по тулубу та голові. Потерпілого медики госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні, після п’яти днів перебування у комі, він помер.

Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, чоловік помер внаслідок отриманих численних травм голови.

Слідчі поліції повідомили про підозру буковинці за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального Кодексу України. Жінці за скоєне загрожує до 10 років позбавлення волі.

Підозрювану у злочині взяли під варту.

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