В Черновицкой области сестра избила до смерти брата

Мужчина пробыл в коме 5 дней.
В селе Каплевка Днестровского района Черновицкой области 42-летняя женщина жестоко избила своего 60-летнего брата. После пяти дней в реанимационном отделении мужчина скончался.
Как выяснили полцейские, 7 декабря в доме умершего, во время совместного распития алкогольных напитков, между братом и его 42-летней сестрой возник спор, переросший в драку. Во время конфликта женщина нанесла 20 ударов кулаками и ногами по туловищу и голове мужчины. Потерпевшего медики госпитализировали в реанимационное отделение больницы, но после пяти дней пребывания в коме он скончался.
Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался в результате полученных многочисленных травм головы.
Следователи полиции сообщили о подозрении буковинке за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 121 (Умышленные тяжкие телесные повреждения) Уголовного Кодекса Украины. Женщине за содеянное грозит до 10 лет лишения свободы.
Подозреваемую в преступлении заключили под стражу.
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