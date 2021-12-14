"Формируют двусторонний трек" – Кулеба о привлечении США в "нормандский формат"

Благодаря инициативности президента США формируется "двухсторонний трек диалога России и США".
Возможность привлечения США к переговорам в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ и Россия) не означает переформатирование этой площадки и об этом речь сейчас не идет. Белый дом формирует двусторонний трек диалога США – Россия.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на вопросы журналистки ТСН.ua.
По словам Кулебы, речь сейчас не идет о переформатировании "нормандского формата". Но США всегда были вовлечены в той или иной степени к процессу мирного урегулирования войны на Донбассе.
"Сейчас речь не идет о переформатировании "нормандского формата. Он остается таким, какой он есть. Но мы видим, как благодаря инициативности администрации Байдена формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого – прекращение российской агрессии против Украины", – пояснил Кулеба.
Кроме того, глава МИД заверил, что администрация США ничего без ведома Украины с президентом РФ Владимиром Путиным решать не будет.
"Когда будет следующий раунд разговора Байдена-Путина, то будет и следующий раунд разговора Байдена-Зеленского", – добавил Кулеба.
Напомним, президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью на телеканале "1+1" объяснил, что США готовы будут присоединиться к "нормандскому формату" в переговорах с Россией, если будут влиять на принятие решений, а не просто будут "модерировать процесс".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что благодаря США может появиться новая площадка для переговоров с Россией.
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