"Формируют двусторонний трек" – Кулеба о привлечении США в "нормандский формат"

Благодаря инициативности президента США формируется "двухсторонний трек диалога России и США".

Возможность привлечения США к переговорам в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ и Россия) не означает переформатирование этой площадки и об этом речь сейчас не идет. Белый дом формирует двусторонний трек диалога США – Россия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на вопросы журналистки ТСН.ua.

Также читайте На Саммите ЕС планируется встреча в Нормандском формате без Путина – посол Украины в Германии

По словам Кулебы, речь сейчас не идет о переформатировании "нормандского формата". Но США всегда были вовлечены в той или иной степени к процессу мирного урегулирования войны на Донбассе.

"Сейчас речь не идет о переформатировании "нормандского формата. Он остается таким, какой он есть. Но мы видим, как благодаря инициативности администрации Байдена формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого – прекращение российской агрессии против Украины", – пояснил Кулеба.

Кроме того, глава МИД заверил, что администрация США ничего без ведома Украины с президентом РФ Владимиром Путиным решать не будет.

"Когда будет следующий раунд разговора Байдена-Путина, то будет и следующий раунд разговора Байдена-Зеленского", – добавил Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью на телеканале "1+1" объяснил, что США готовы будут присоединиться к "нормандскому формату" в переговорах с Россией, если будут влиять на принятие решений, а не просто будут "модерировать процесс".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что благодаря США может появиться новая площадка для переговоров с Россией.

Читайте также: