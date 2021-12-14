В Индонезии произошел землетрясение магнитудой более 7 баллов

Травмированных и погибших нет.

В Индонезии у побережья провинции Южный Сулавеси произошло землетрясение, магнитуда которого магнитудой 7,4.

Об этом сообщает издание BBC.

Подземные толчки почувствовали в 10:30 местное время. Задел также регион Восточных Нуса-Тенгара. В настоящее время о серьезных повреждениях не сообщается. Травмированных и погибших тоже нет.

Из-за землетрясения было объявлено также предупреждение о цунами, но позже его отменили. К слову, всего десять дней назад на острове Ява было извержение вулкана. Тогда погибли около полусотни человек. К слову, землетрясения распространены в Индонезии, потому что архипелаг расположен в "Огненном кольце" — это кривая вулканов и линий разломов в Тихом океане.

Как сообщалось, в начале ноября мощное наводнение накрыло Индонезийский остров Ява. Паводки начались после обильных дождей. С берегов вышли местные реки и затапливали деревни.

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