В Індонезії стався землетрс магнітудою понад 7 балів

Травмованих і загиблих немає.

В Індонезії біля узбережжя провінції Південний Сулавесі стався землетрус, магнітуда якого магнітудою 7,4.

Про це повідомляє видання ВВС.

Зазначається, що підземні поштовхи відчули о 10:30 місцевим часом. Зачепило також регіон Східних Нуса-Тенгара. Наразі про серйозні пошкодження не повідомляється. Травмованих і загиблих також немає.

Через землетрус було оголошено також попередження про цунамі, але пізніше його скасували. До слова, лише десять днів тому на острові Ява було виверження вулкана. Тоді загинуло близько пів сотні людей. До слова, землетруси поширені в Індонезії, бо архіпелаг лежить у "Вогняному кільці"- це крива вулканів і ліній розломів у Тихому океані.

Як повідомлялося, на початку листопада потужна повінь накрила Індонезійський острів Ява. Паводки почалися після рясних дощів. Із берегів повиходили місцеві річки й позатоплювали села.

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