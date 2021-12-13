Шквальний вітер та паводки: Балкани потерпають від сильного шторму

Внаслідок негоди є загиблі.

Сильний шторм на Балканах: потерпає Греція, Болгарія та Албанія.

Поо це розповіли у ТСН.Ранок 13 грудня.

Найбільше дісталося півночі Греції: там загинула жінка, чию автівку змило водою. Через зливи місцеві річки вийшли з берегів, затопивши одразу кілька містечок. Шквальний вітер валить дерева та обриває дроти.

Складна ситуація і в Болгарії та Албанії. Там через дощі та сходження ґрунту відрізало від світу чимало гірських селищ. А кілька десятків сіл лишилися без електрики.

Новини світу: на Балканах вирує сильний шторм

Від найпотужнішої за останні 20 років повені – потерпає й північ Іспанії, де вирує шторм "Барра". Там загинули двоє людей. На допомогу рятувальникам уже спрямували й армію: солдатів та військову техніку. Вони займаються евакуацією населення.

Як повідомлялося, щонайменше 70 людей загинули внаслідок серії торнадо, які пронеслися американським штатом Кентуккі в ніч проти суботи, 11 грудня. Торнадо знищили цілі міста, рятувальники продовжують шукати жертв. Кількість загиблих може перевищити сотню.

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