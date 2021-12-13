Шквальный ветер и паводки: Балканы страдают от сильного шторма

В результате непогоды есть погибшие.

Сильный шторм на Балканах: страдают Греция, Болгария и Албания.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 декабря.

Больше всего досталось северу Греции: там погибла женщина, чье авто смыло водой. Из-за ливней местные реки вышли из берегов, затопив сразу несколько городков. Шквальный ветер валит деревья и обрывает провода.

Сложная ситуация и в Болгарии и Албании. Там из-за дождей и восхождения почвы отрезало от мира немало горных поселков. А несколько десятков деревень остались без электричества.

Новости мира: на Балканах бурлит сильный шторм

От самого мощного за последние 20 лет наводнения страдает и север Испании, где бурлит шторм "Барра". Там погибли два человека. На помощь спасателям уже направили и армию: солдат и военную технику. Они занимаются эвакуацией населения.

Как сообщалось, по меньшей мере 70 человек погибли в результате серии торнадо, пронесшихся американским штатом Кентукки в ночь на субботу, 11 декабря. Торнадо уничтожили целые города, спасатели продолжают искать жертвы. Число погибших может превысить сотню.

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