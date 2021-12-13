Ситуація на Донбасі: бойовики атакують, один боєць підірвався на міні

Ситуація на Донбасі: бойовики атакують, один боєць підірвався на міні

Противник продовжує стріляти.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомив штаб ООС.

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"Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів. А в напрямку Кримського окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", — повідомили у штабі.

У районі Попасної та Катеринівки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на вибуховому пристрої противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав мінно-вибухову травму. Боєць перебуває в лікувальному закладі.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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Нагадаємо, що російські танкісти провели бойові стрільби біля кордонів України та в окупованому Криму.

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