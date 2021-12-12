"Джавеліни" на Донбасі та інша новітня зброя, яка зупинить ворога

"Джавеліни" на Донбасі та інша новітня зброя, яка зупинить ворога

"Джавеліни" — зброя захисту, яка допоможе зупинити бронетехніку окупантів у разі вторгнення.

Нашій армії - 30 років. Кореспондент Андрій Цаплієнко побачив, як вона змінюється на очах, опановуючи найсучасніше озброєння. В основному, оборонне.

Про це йдеться у ТСН.Тиждень.

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"Джавеліни" — зброя захисту, яка допоможе зупинити бронетехніку окупантів у разі вторгнення. І не існує ніяких географічних обмежень, де і як Україна буде захищати себе “Джавелінами”.

"Насправді - це єдиний вид американського озброєння в Україні, який всерйоз відлякує росіян. Вони навіть наварюють спеціальні сітки над своїми танками, сподіваються, що вони захистять їх від ударів згори. Але навряд чи це їм допоможе”,- сказав Андрій Цаплієнко, кореспондент.

Спроби захиститися від “Джавелінів” можуть свідчити про те, що російські танкісти готуються в’їжджати на українську територію. Сподіваються, що така авоська зверху має послабити нищівну силу "Джавеліна". Але навчання показали — якщо ракета вже побачила танк, вона його гарантовано зупинить.

"Застосування Джавелінів - це крайня міра, яку ми будемо застосовувати", - зазначив Богдан, військовослужбовець Збройних сил України.

Саме психологічний ефект змінив правила гри на лінії розмежування. Тепер бойовиків не тягне розгортати важкі гармати. За їхнім рухом спостерігають камери вартістю в мільйон доларів — найдорожчий і найважливіший компонент безпілотного розвідника.

“Байрактари" - це не лише надсучасна зброя, а й політичний сигнал від Туреччини. Кілька днів тому Путін телефонував Ердогану і вимагав від турецького президента взагалі припинити продаж безпілотників Україні. Як реагує Туреччина? Попри агресивну реакцію Кремля, Анкара навпаки збільшує постачання цих крилатих роботів для Українських Збройних Сил і пришвидшує відкриття в нас центру з обслуговування бойових дронів", - додав Цаплієнко.

Найближчим часом виробник “Байрактарів” передасть Україні ще два десятки “безпілотників”, стверджують західні джерела. А сервісний центр зрештою перетворять на завод із випуску ще більш просунутих модернізованих крилатих машин.

Після окупації Криму морські рубежі - больова точка української оборони. Тому кожна нова бойова одиниця у ВМС збільшує ймовірність ефективного опору на морі.

Андрій Цаплієнко: "Свіже поповнення українського флоту. Зроблено в Америці. Патрульний катер "Суми" та поруч стоїть "Фастів". Звісно, це невеликі ракетні кораблі, але це лише частина американської військово-морської допомоги, яку найближчим часом отримає Україна”.

Загалом в України буде сім таких катерів класу “Айленд”.

У наближчих планах те, що викликає істерику в Кремля. Британці будуватимуть для України військово-морські бази в Бердянську та Очакові. Українські береги прикриватимуть вітчизняні протикорабельні комплекси.

Протикорабельний ракетний комплекс “Нептун” уже несе службу в складі береговщї оборони Військово-Морських сил.

За кілька місяців до охорони українських берегІв прибуде цілий дивізіон таких розумних ракет.

"Саме навесні 2022 року дивізіон буде готовий до виконання завдань за призначенням. Після чого буде проведене бойове злагодження, бойові пуски", - додав Юрій Яцкевич, командир дивізіону ракетних комплексів "Нептун", підполковник.

Автори: Андрій Цаплієнко, Сергій Азаренко, Павло Парфенюк, Віталій Ткачук, ТСН Тиждень, 1+1.