Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 4 тисячі.

В Україні станом на ранок 13 грудня зафіксовано 4 073 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 188 людей, 9 966 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 456 осіб, а 53 291 людину вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 563 165 осіб;

одужало – 3 205 879 осіб;

летальних випадків – 91 215;

проведено ПЛР-тестувань – 16 306 176.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей, з них отримали першу дозу – 14 131 443 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина. Загалом проведено 26 589 094 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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