Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 4 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 13 декабря зафиксировано 4 073 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 188 человек, выздоровели 9 966 пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 456 человек, а 53 291 человек вакцинирован против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 563 165 человек;

поправилось – 3 205 879 человек;

летальных исходов – 91 215;

проведено ПЦР-тестов – 16 306 176.

С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек, из них получили первую дозу – 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек. Всего проведено 26 589 094 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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