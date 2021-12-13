Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 4 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 13 декабря зафиксировано 4 073 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 188 человек, выздоровели 9 966 пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 456 человек, а 53 291 человек вакцинирован против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 563 165 человек;
- поправилось – 3 205 879 человек;
- летальных исходов – 91 215;
- проведено ПЦР-тестов – 16 306 176.
С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек, из них получили первую дозу – 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек. Всего проведено 26 589 094 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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