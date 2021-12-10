Курс доллара и евро на 13 декабря

Курс доллара и евро на 13 декабря

Стоимость доллара составляет 27 грн, а евро – 30,5 грн.

В понедельник, 13 декабря, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 13 декабря:

Доллар США – 27,02 (минус 8 коп.).

Евро – 30,45 грн (минус 22 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 10 декабря:

Доллар США – 27,00/27,20 грн.

Евро – 30,40/30,70 грн.

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