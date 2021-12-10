Курс долара і євро на 13 грудня

Вартість долара становить 27 грн, а євро – 30,5 грн.
У понеділок, 13 грудня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 13 грудня:
- Долар США – 27,02 (мінус 8 коп.).
- Євро – 30,45 грн (мінус 22 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 10 грудня:
- Долар США – 27,00/27,20 грн.
- Євро – 30,40/30,70 грн.
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