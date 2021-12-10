Курс долара і євро на 13 грудня

Курс долара і євро на 13 грудня

Вартість долара становить 27 грн, а євро – 30,5 грн.

У понеділок, 13 грудня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 13 грудня:

Долар США – 27,02 (мінус 8 коп.).

Євро – 30,45 грн (мінус 22 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 10 грудня:

Долар США – 27,00/27,20 грн.

Євро – 30,40/30,70 грн.

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