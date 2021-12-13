Курс долара і євро на 14 грудня

Курс долара і євро на 14 грудня

Вартість долара становить 26,9 грн, а євро – 30,3 грн.

У вівторок, 14 грудня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 14 грудня:

Долар США – 26,88 (мінус 4 коп.).

Євро – 30,32 грн (мінус 13 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 13 грудня:

Долар США – 26,85/27,05 грн.

Євро – 30,20/30,55 грн.

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