В Україні сповільнилася інфляція, але ціни зросли - Нацбанк

Інфляція досі залишається вище прогнозованої.

У листопаді 2021 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 10,3%, але ціни в місячному вимірі зросли на 0,8%.

Про це свідчать дані, які оприлюднив Нацбанк.

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Зазначаєється: хоч споживча інфляція сповільнюється, але досі залишається вище прогнозованої. У НБУ пояснюють це подорожчанням енергоресурсів і сировини, а також збільшенням витрат бізнесу на оплату праці.

Слід зауважити, що подорожчали оброблені продовольчі товари - на 13,3% р/р, зокрема, на макарони, хліб, молочні та м'ясні продукти. Втім, знизилися темпи зростання ціни на соняшникову олію, фрукти і овочі. Продовжують знижуватися темпи зростання цін на цукор через високий урожай цукрових буряків.

Натомість прискорилися темпи зростання вартості послуг - 10,1 р/р. Йдеться, зоурема про послуги кінотеатрів, спортзалів, готелів, хімчисток і закладів громадського харчування.

Зростання цін на паливо незначно сповільнилося - до 33,6% р/р.

Як повідомлялося, в Україні у 2022 році зростуть тарифи на газ та електроенергію. Тарифи на газ зростуть на 20%, а на електроенергію - на 17,5%. Крім того, експерти, яких було опитано, вважають, що у 2022 році тарифи на опалення та гарячу воду зростуть на 16%.

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