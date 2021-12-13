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У селищі на Волині влаштували дрифт на конях (відео)

У селищі на Волині влаштували дрифт на конях (відео)

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У селищі на Волині влаштували дрифт на конях (відео)

Власник коня кружляв на санчатах посеред дороги.

В одному із населенних пунктів Волинської області місцеві жителі влаштували дрифт на конях.

Відео нічних розваг виклали в інстаграм.

На кадрах видно, як власник коня на санчатах влаштував за його допомогою дрифт, кружляючи по снігу. На відео наклали спеціальну підзвучку.

Користувачі Мережі відреагували на побачене:

  • Кожен на машині зможе! А наконях-це "треш"!
  • Беха нервово курить збоку.
  • Залісся привіт.

Нагадаємо, що у Харкові містяни оголосили війну дрифтерам.

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