У селищі на Волині влаштували дрифт на конях (відео)

Власник коня кружляв на санчатах посеред дороги.

В одному із населенних пунктів Волинської області місцеві жителі влаштували дрифт на конях.

Відео нічних розваг виклали в інстаграм.

На кадрах видно, як власник коня на санчатах влаштував за його допомогою дрифт, кружляючи по снігу. На відео наклали спеціальну підзвучку.

Користувачі Мережі відреагували на побачене:

Кожен на машині зможе! А наконях-це "треш"!

Беха нервово курить збоку.

Залісся привіт.

Нагадаємо, що у Харкові містяни оголосили війну дрифтерам.

Читайте також: