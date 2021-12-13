У селищі на Волині влаштували дрифт на конях (відео)

Власник коня кружляв на санчатах посеред дороги.
В одному із населенних пунктів Волинської області місцеві жителі влаштували дрифт на конях.
Відео нічних розваг виклали в інстаграм.
На кадрах видно, як власник коня на санчатах влаштував за його допомогою дрифт, кружляючи по снігу. На відео наклали спеціальну підзвучку.
Користувачі Мережі відреагували на побачене:
- Кожен на машині зможе! А наконях-це "треш"!
- Беха нервово курить збоку.
- Залісся привіт.
Нагадаємо, що у Харкові містяни оголосили війну дрифтерам.
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