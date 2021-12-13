Девід Бекхем одружив свого 73-річного батька з британською мільйонеркою

Футболіст став шафером на весіллі батька.

Батько відомого футболіста Девіда Бекхема, 73-річний Тед Бекхем одружився з британською мільйонеркою, йдеться у "Сніданку з 1+1".

На церемонії, яка відбулася у Лондоні, сину відвели особливу роль. Девід став свідком нареченого, його правою рукою. Такою інформацією поділився британський таблоїд The Sun. Видання опублікувало ексклюзивні кадри з весілля.

"73-річний Тед був прикований до своєї 62-річної адвокатки-мільйонерки Гіларі Мередіт, і, вочевидь, радо демонстрував свої блискучі нові зуби", - йдеться в описі видання.

Урочисту подію організували у церкві 12-го століття - Темпл. Вона минула без довгих кортежів і сотень гостей. Молодята не хотіли до себе занадто багато уваги. Головним кольором весілля обрали білий перламутр.

Зі своєю обраницею Бекхем старший познайомився 2019-го. Їх звела благодійність - обоє організовували заходи на підтримку ветеранів армії. Згодом вони почали жити разом, а торік оголосили про заручини. Для Теда, як і для Гіларі, цей шлюб став другим.

While there are far more important things going on in the world right now, some personal news to share...x pic.twitter.com/Kehi4w6Eni — Hilary Meredith-Beckham (@HMhelpforforces) March 26, 2020

Тед розійшовся з мамою Девіда Бекхема майже 20 років тому. Тоді розлучення батьків футболіст сприйняв болісно. Навіть на кілька років обірвав контакти з татом. Та, коли 2007-го у Теда трапився серцевий напад, - помирилися. Відтоді батько та син - хороші друзі.

Девід Бекхем з сином і батьком / twitter.com/HMhelpforforces

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