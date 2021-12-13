Дэвид Бекхэм женил своего 73-летнего отца на британской миллионерше

Футболист стал шафером на свадьбе отца.

Отец известного футболиста Дэвида Бекхэма, 73-летний Тед Бекхэм женился на британской миллионерше, говорится в "Сніданку з 1+1".

На состоявшейся в Лондоне церемонии сыну отвели особую роль. Дэвид стал свидетелем жениха, его правой рукой. Такой информацией поделился британский таблоид The Sun. Издание опубликовало эксклюзивные кадры со свадьбы.

"73-летний Тед был прикован к своей 62-летней адвокату-миллионерше Хиллари Мередит, и, очевидно, радостно демонстрировал свои блестящие новые зубы", — говорится в описании издания.

Торжественное событие было организовано в церкви 12-го века — Темпл. Оно прошло без длинных кортежей и сотен гостей. Молодожены не хотели к себе слишком много внимания. Главным цветом свадьбы был выбран белый перламутр.

Со своей избранницей Бекхэм старший познакомился в 2019 году. Их свела благотворительность – оба организовывали мероприятия в поддержку ветеранов армии. Впоследствии они начали жить вместе, а в прошлом году объявили о помолвке. Для Теда, как и для Хиллари, этот брак стал вторым.

While there are far more important things going on in the world right now, some personal news to share...x pic.twitter.com/Kehi4w6Eni — Hilary Meredith-Beckham (@HMhelpforforces) 26 марта 2020

Тед разошелся с мамой Дэвида Бекхэма почти 20 лет назад. Тогда развод родителей футболист воспринял болезненно. Даже на несколько лет оборвал контакты с папой. Но когда в 2007-м у Теда случился сердечный приступ, — помирились. С тех пор отец и сын – хорошие друзья.

Дэвид Бекхэм с сыном и отцом / twitter.com/HMhelpforforces

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