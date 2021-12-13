Погода в Буковеле на 10 дней: прогноз на 13-22 декабря

Погода в Буковеле на 10 дней: прогноз на 13-22 декабря

Прохладнее всего в Буковеле будет на выходных, с субботы и до начала следующей недели, столбик термометра будет опускаться все ниже, до -10 градусов.

Погода в Буковеле на 10 дней, с 13 до 22 декабря, обещает быть с осадками. В Ивано-Франковской области, где расположен известный горнолыжный курорт, ожидаеться снег, иногда с дождем, температура будет опускаться от -1 до -10 градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 13 декабря, температура на Прикарпатье днем и ночью 1-3° мороза, местами сильный снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

На протяжении всего дня небо в Буковеле будет покрыто облаками. Мелкий снег, начавшийся утром, будет падать весь день, а вечером может усилиться.

Погода на Прикарпатті 13 грудня / Укргидрометцентр

Во вторник, 14 декабря, на Буковеле и остальной территории области ожидается мокрый снег, температура 0-2° мороза. Днем ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью — северный ветер 3-5 м/c.

В среду, 15 декабря, днем и ночью будет без существенных осадков, температура 0-2° мороза, ветер западный 5-10 м/c.

В четверг, 16 декабря, днем обещают снег с дождем, ветер западный, 3-5 м/с. Ночью мокрый снег. Температура днем от -1° до +1°. Ночью столбик термометра опустится до -3°.

В пятницу, 17 декабря, без существенных осадков, температура днем и ночью от -1 до +1°, ветер северо-западный 7-12 м/с.

В субботу, 18 декабря, по данным "Синоптика", на Буковеле погода будет пасмурной в течение всего дня, снег, местами ожидается сильный снег. После обеда он должен пойти на убыль, однако к вечеру снова усилится. Температура ночью -3°, днем -5°.

Воскресенье, 19 декабря, в Буковеле также будет облачным. Мелкий снег будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Температура ночью -8°, днем -7°, ветер северо-восточный 3 м/с.

Следующее начало недели, с понедельника по среду, 20-22 декабря, в Буковеле также будет морозно, от -6° до -10°, с утра и до позднего вечера будет идти мелкий снег, небо будет покрыто облаками, сильного ветра не ожидается.

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