Новый год 2022 в Карпатах: где праздновать, цены и развлечения

Новый год 2022 в Карпатах: где праздновать, цены и развлечения

Рассказываем, сколько стоит отдых на самых популярных горнолыжных курортах украинских Карпат.

Отдых в горах на Новый год – один из прекрасных вариантов отпраздновать и расслабиться, забыть о работе, отложить всю суматоху, вдохнуть чистого карпатского воздуха и насладиться невероятными видами заснеженных гор.

ТСН.ua рассказывает, как сделать такой отпуск интересным, куда можно поехать и сколько это будет стоить.

Горы можно увидеть в трех областях Украины: Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.

Славское — цены на билет

Самое популярное направление в горах Львовщины – это поселок Славское. Он расположен всего в 140 км от Львова. Сюда добраться из областного центра можно как на автомобиле, так и на маршрутке или электричке. Стоимость билета в поезде стартует от 60 грн за человека, а продолжительность поездки всего 2 часа. За автобус придется заплатить от 140 грн. Следует учесть, что цены на поездку могут несколько возрасти на период праздников.

Добраться в поселок Славское из Киева также можно любым транспортом, к примеру, за билет на поезд нужно будет отдать не менее 360 грн за место в плацткарте, в купе от 1045 грн, а в люксе — 2690. Продолжительность поездки нескоростным поездом — 12 часов.

фото/bukovel.com

Что ждет туристов в Славском?

Отдых в Славском особенно любят туристы из западных областей из-за его удобного расположения и относительно умеренных цен. В этом поселке можно прокатиться на лыжах, сноубордах и тюбах. Тамошние горы оборудованы лыжными трассами разной степени сложности и длины, на которых можно кататься до 17:00.

Стоимость дневного абонемента на подъемниках :

по выходным дням – 900 грн, по будням – 800 грн;

3 часа – 650 грн в выходные, 550 грн в будни;

экскурсионный абонемент (разовый, без лыж и снаряжения) подъем в выходные – 300 грн (150 – детский), в будни – 250 грн (150 грн для детей).

Фото: slavsko.travel.

Кроме активного отдыха здесь можно сходить в крытый бассейн, сделать массаж, посетить хаммам и сауны.

Стоимость празднования Нового года и проживание на 5 суток:

в двухместном номере стартует от 15 000 грн;

если вы планируете поездку с компанией друзей, то можно арендовать коттедж, например на 6 человек с тремя отдельными комнатами с двуспальными кроватями будет стоить 25 000 грн;

за аренду виллы с камином на 4 человека с отдельными тремя комнатами придется заплатить от 24 000 грн.

Фото: Славское. Горы впечатлений, Facebook

В стоимость проживания входит небольшой новогодний фуршет, который пройдет на улице во время фейерверков с холодными закусками и алкоголем. Также есть немало отелей, которые также имеют праздничную программу, или новогоднюю дискотеку.

Яремче — сердце туризма Прикарпатья

Яремче – популярный курортный город в Ивано-Форанковской области. Железная дорога связывает Яремче с областным центром, Тернополем, Киевом, Черновцами и Львовом.

Это низкогорный живописный курорт и центр гуцульской культуры.

Здесь можно любоваться сказочными пейзажами, посетить известный водопад Пробий, попариться в бане, сауне, прокатиться на лыжах и закупиться разнообразными интересными изделиями в самом большом и популярном в украинских Карпатах рынке сувениров.

Отели и комплексы отдыха предлагают гостям от колоритной музыкальной атмосферы до ди-джеи вечеринок. Местные шеф-повара обещают специальное меню с традиционной украинской кухней в сочетании с изысканными европейскими блюдами. Также в новогодних программах предусмотрены подарки для детей.

Горнолыжный курорт Яремче / Credits

После громкого празднования туристы смогут понежиться в спа-центре, понырять в бассейне, сыграть в бильярд или съездить на экскурсию.

Цены за двух человек на сутки за стандартный номер в отеле в период новогодне-рождественских праздников стартует 1700 грн без завтрака.

Буковель – отдых на любой вкус

Недалеко от города Яремче расположен крупнейший горнолыжный курорт Украины Буковель.

Его посетители – как украинцы, так и иностранцы. Для туристов там обустроили развлечения на любой смай, но и на немаленький кошелек. Туда съезжаются, как и любители экстремального, так и спокойного отдыха.

Для активных гостей там действуют современные подъемники и трассы для спуска на лыжах и сноубордах. Там можно арендовать квадроциклы и снегоходы, прокатиться на нартах, запряженных собаками породы хаски и многое другое.

фото/bukovel.com

На новогоднюю ночь едва ли не каждый отель на Буковеле готовит для своих гостей праздничную программу. Туристы уже выбирает по вкусу отель и стиль вечеринки.

Минимальная стоимость проживания, питания и новогодних развлечений будет стоить не менее 15 тысяч гривен.

Подробнее узнать об отдыхе на Буковеле можно здесь.

Драгобрат – громко, активно

Драгобрат – высокогорный горнолыжный курорт на Закарпатье. Популярен среди любителей лыж и сноуборда.

фото/dragobrat-tour.com

Здесь на новогодние праздники туристов будут ждать: пятидневное катание на склонах гор, вкусные гуцульские блюда, купание в чанах с видами на заснеженные вершины, интересные посиделки вместе с гидом, громкие дискотеки, экскурсии и спортивные игры, такие как теннис, бильярд и т.д.

Есть немало клубов активного отдыха, которые предлагают все эти услуги вместе с проживанием, питанием и трансфером одним "пакетом". Стоимость новогоднего тура от 4900 грн до 7400 с человека за 4 дня.

Праздник близится: где украинцы собираются праздновать Новый год

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