Новый Год 2022 на Буковеле: сколько стоит отдохнуть в Карпатах в "высокий" сезон

Администраторы баз отдыха уже бронируют туры на новогодние праздники.
Праздновать Новый Год 2022 можно и не дома. Среди вариантов – встретить его с друзьями возле центральной городской елки, в ресторане, соблюдая все противоэпидемические нормы вашего региона, или на загородном курорте.
Одно из самых популярных направлений среди украинцев – горнолыжный курорт Буковель.
ТСН.ua узнал, что предлагают туристам на Буковеле и сколько будет стоить празднование Нового Года в горах.
Где находится Буковель
Курорт расположен рядом с поселком Поляница Ивано-Франковской области на высоте 920 метров над уровнем моря. Благодаря климатическим условиям снег на курорте выпадает рано. К тому же обеспечивать сказочную атмосферу позволяют пушки, застилающие снежным покровом территории пансионатов вплоть до апреля.
Чем встречает Буковель
Горнолыжный курорт ежегодно посещают туристы не только из разных уголков Украины, но и со всего мира. И понятно почему, ведь там оборудовали буквально все для комфортного отдыха. На территориях пансионатов работают оздоровительные комплексы, горячие бассейны, бани и сауны, бары и рестораны. И это далеко не предел.
Зимой Буковель предлагает катание на сноубайках, сноутюбах, квадроциклах, снегоходах и скутерах. А кроме того, конечно же, на лыжах и сноубордах. Спускаться на них можно с гор, которые зимой для комфортабельной езды засыпают снегом. Стоимость одного дня аренды лыж и сноуборда – от 180 до 590 гривен.
В Буковеле есть самое большое в Украине искусственно созданное озеро Молодости. Благодаря ему в холодное время года насыщают снегом почти 70 километров горнолыжных трасс.
Где в Буковеле разместиться
На выбор у туристов отели и базы отдыха. Цены на жилье далеко не дешевые. К тому же, в период новогодних праздников, стоимость в основном удваивается.
Так, стандартный номер с 28 декабря по 3 января (на двоих на пять дней) в одной из самых популярных этно-гостиниц будет стоить желающим 18 тысяч гривен. Сам номер выполнен из дерева и включает в себя все удобства. На территории работает этно-ресторан, в котором туристы могут насладиться гуцульской и европейской кухнями. Приятным дополнением ко всему, уверяют администраторы, станут карпатские горы.
"Горы, которые видны из окна, заставляют забыть о повседневных делах и вдохновляться природой", — отмечают в гостинице.
В еще одной гостинице стандартный номер на пять дней двум персонам будет стоить 16 тысяч гривен. Жилье выполнено в современном стильном дизайне. Внутри кроме стандартного набора удобств есть небольшой балкончик с видом на горы.
Есть варианты и гораздо более дорогие. В другом отеле стандартный номер на две персоны в период новогодних праздников будет стоить 48 тысяч гривен. Жилье выполнено в классическом гостиничном стиле. Внутри: холодильник, телевизор, двуспальная кровать, душ и банные принадлежности.
На Буковеле можно найти и более бюджетные варианты — номера там будут достаточно скромными, в то же время пейзаж за окном все компенсирует. В среднем стоимость жилья с ориентиром на удобства будет стоить 13—120 тысяч гривен на двоих за пять дней в "высокий" сезон новогодних праздников.
Чем заняться в Буковеле на Новый Год
Почти каждый отель на новогодние праздники готовит программу с выступлением кавер-групп и артистов. Будут развлекать их как на территориях пансионатов в ресторанах и барах, так и в ночных клубах.
К тому же каждая из вечеринок будет исполнена в стиле пансионата, в котором проживают туристы. Например, в этно-отеле следует ожидать гуцульской пати, а в современном отеле на берегу искусственного озера – дискотеку с драйвовыми DJ-сетами.
Уже после того, как пробьют куранты, продолжить празднование можно на ежегодной опен-эйр вечеринке.
Как добраться Буковель
Добраться до Буковели можно как своим транспортом, так и общественным. Главная цель – Ивано-Франковск. Оттуда до курорта еще 110 километров пути. Следовать надо в город Надворная, а дальше выехать на трассу Н09, которая приведет вас в поселок Поляница.
Поездом из Днепра в Буковель не добраться. Однако можно доехать до Ивано-Франковска – дорога займет около 20 часов. Билет будет стоить 400—1000 гривен. А уже там пересесть на автобусе, который довезет вас до курорта. Стоимость билета — 116 гривен.
Из Львова в Ивано-Франковск можно добраться поездом за 125—500 гривен. В пути придется пробыть около двух часов. Впоследствии нужно пересесть на прямой автобус к курорту.
Из Киева в Ивано-Франковск ехать в общей сложности 10 часов. За билет придется выложить около 600 гривен.
Стоимость питания в кафе и ресторанах Буковели
Во время новогодних праздников стоимость завтрака и обеда в ресторане стремится к среднеевропейским показателям. Дорогие рестораны расположены на склонах гор и недалеко от подъемников. В поселке же цены будут гораздо приятнее.
К примеру, за обед в ресторане с видом на горы придется выложить за двоих около 1200 гривен. За эту сумму можно пообедать красным борщом с фазаном, дерунами из мяса и дикого кабана, а также шашлыком из ягненка.
Чем дальше от гор тем дешевле обед. В небольшом ресторанчике можно сытно перекусить за 400 гривен. Стол будет состоять из двух порций борща, белых грибов в сметанном соусе, свиного шашлыка и блинчиков с творогом.
В какую стоимость обойдется отдых в Буковеле на Новый год
В общем, отдых в Буковеле на Новый год обойдется в "копеечку". Если брать минимальную стоимость проживания, питания и развлечений с учетом проезда с Днепра, как самой отдаленной точки, то новогодние праздники на курорте желающим будут стоить более 15 тысяч гривен.
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