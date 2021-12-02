Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Новый Год 2022 на Буковеле: сколько стоит отдохнуть в Карпатах в "высокий" сезон

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Новый Год 2022 на Буковеле: сколько стоит отдохнуть в Карпатах в "высокий" сезон

pixabay.com

Администраторы баз отдыха уже бронируют туры на новогодние праздники.

Праздновать Новый Год 2022 можно и не дома. Среди вариантов – встретить его с друзьями возле центральной городской елки, в ресторане, соблюдая все противоэпидемические нормы вашего региона, или на загородном курорте.

Одно из самых популярных направлений среди украинцев – горнолыжный курорт Буковель.

ТСН.ua узнал, что предлагают туристам на Буковеле и сколько будет стоить празднование Нового Года в горах.

Где находится Буковель

Курорт расположен рядом с поселком Поляница Ивано-Франковской области на высоте 920 метров над уровнем моря. Благодаря климатическим условиям снег на курорте выпадает рано. К тому же обеспечивать сказочную атмосферу позволяют пушки, застилающие снежным покровом территории пансионатов вплоть до апреля.

© Скриншот
Скриншот

Чем встречает Буковель

Горнолыжный курорт ежегодно посещают туристы не только из разных уголков Украины, но и со всего мира. И понятно почему, ведь там оборудовали буквально все для комфортного отдыха. На территориях пансионатов работают оздоровительные комплексы, горячие бассейны, бани и сауны, бары и рестораны. И это далеко не предел.

© bukovel.com
bukovel.com

Зимой Буковель предлагает катание на сноубайках, сноутюбах, квадроциклах, снегоходах и скутерах. А кроме того, конечно же, на лыжах и сноубордах. Спускаться на них можно с гор, которые зимой для комфортабельной езды засыпают снегом. Стоимость одного дня аренды лыж и сноуборда – от 180 до 590 гривен.

©

В Буковеле есть самое большое в Украине искусственно созданное озеро Молодости. Благодаря ему в холодное время года насыщают снегом почти 70 километров горнолыжных трасс.

Где в Буковеле разместиться

На выбор у туристов отели и базы отдыха. Цены на жилье далеко не дешевые. К тому же, в период новогодних праздников, стоимость в основном удваивается.

Так, стандартный номер с 28 декабря по 3 января (на двоих на пять дней) в одной из самых популярных этно-гостиниц будет стоить желающим 18 тысяч гривен. Сам номер выполнен из дерева и включает в себя все удобства. На территории работает этно-ресторан, в котором туристы могут насладиться гуцульской и европейской кухнями. Приятным дополнением ко всему, уверяют администраторы, станут карпатские горы.

"Горы, которые видны из окна, заставляют забыть о повседневных делах и вдохновляться природой", — отмечают в гостинице.

© booking.com
booking.com

В еще одной гостинице стандартный номер на пять дней двум персонам будет стоить 16 тысяч гривен. Жилье выполнено в современном стильном дизайне. Внутри кроме стандартного набора удобств есть небольшой балкончик с видом на горы.

Есть варианты и гораздо более дорогие. В другом отеле стандартный номер на две персоны в период новогодних праздников будет стоить 48 тысяч гривен. Жилье выполнено в классическом гостиничном стиле. Внутри: холодильник, телевизор, двуспальная кровать, душ и банные принадлежности.

На Буковеле можно найти и более бюджетные варианты — номера там будут достаточно скромными, в то же время пейзаж за окном все компенсирует. В среднем стоимость жилья с ориентиром на удобства будет стоить 13120 тысяч гривен на двоих за пять дней в "высокий" сезон новогодних праздников.

Чем заняться в Буковеле на Новый Год

Почти каждый отель на новогодние праздники готовит программу с выступлением кавер-групп и артистов. Будут развлекать их как на территориях пансионатов в ресторанах и барах, так и в ночных клубах.

К тому же каждая из вечеринок будет исполнена в стиле пансионата, в котором проживают туристы. Например, в этно-отеле следует ожидать гуцульской пати, а в современном отеле на берегу искусственного озера – дискотеку с драйвовыми DJ-сетами.

Уже после того, как пробьют куранты, продолжить празднование можно на ежегодной опен-эйр вечеринке.

Как добраться Буковель

Добраться до Буковели можно как своим транспортом, так и общественным. Главная цель – Ивано-Франковск. Оттуда до курорта еще 110 километров пути. Следовать надо в город Надворная, а дальше выехать на трассу Н09, которая приведет вас в поселок Поляница.

Поездом из Днепра в Буковель не добраться. Однако можно доехать до Ивано-Франковска – дорога займет около 20 часов. Билет будет стоить 4001000 гривен. А уже там пересесть на автобусе, который довезет вас до курорта. Стоимость билета — 116 гривен.

Из Львова в Ивано-Франковск можно добраться поездом за 125500 гривен. В пути придется пробыть около двух часов. Впоследствии нужно пересесть на прямой автобус к курорту.

Из Киева в Ивано-Франковск ехать в общей сложности 10 часов. За билет придется выложить около 600 гривен.

© FB Resort
FB Resort

Стоимость питания в кафе и ресторанах Буковели

Во время новогодних праздников стоимость завтрака и обеда в ресторане стремится к среднеевропейским показателям. Дорогие рестораны расположены на склонах гор и недалеко от подъемников. В поселке же цены будут гораздо приятнее.

К примеру, за обед в ресторане с видом на горы придется выложить за двоих около 1200 гривен. За эту сумму можно пообедать красным борщом с фазаном, дерунами из мяса и дикого кабана, а также шашлыком из ягненка.

Чем дальше от гор тем дешевле обед. В небольшом ресторанчике можно сытно перекусить за 400 гривен. Стол будет состоять из двух порций борща, белых грибов в сметанном соусе, свиного шашлыка и блинчиков с творогом.

В какую стоимость обойдется отдых в Буковеле на Новый год

В общем, отдых в Буковеле на Новый год обойдется в "копеечку". Если брать минимальную стоимость проживания, питания и развлечений с учетом проезда с Днепра, как самой отдаленной точки, то новогодние праздники на курорте желающим будут стоить более 15 тысяч гривен.

Читайте также:

Владимир Зеленский рассказал об отдыхе с семьей и полете на вертолете с Ермаком

Владимир Зеленский рассказал об отдыхе с семьей и полете на вертолете с Ермаком
Следующая публикация