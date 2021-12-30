Фотография Зеленского попала на ритуал очищения у перуанских шаманов

От чего именно очищают фотографии политиков – не уточняют.

Владимир Зеленский на шаманской церемонии. В канун Нового года перуанские шаманы устроили ритуал очищения над портретами мировых политиков.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 декабря.

Отмечается, что такие обряды проводят ежегодно – обычно берут фотографии действующего президента США и российского руководителя Путина. В этом году заклинатели отобрали и портрет украинского президента.

От чего именно очищают фотографии политиков – не уточняют. В этом году политические прогнозы не давали. В то же время уже предсказывают, что пандемия в 2022 году пойдет на спад.