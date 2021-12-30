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Світлина Зеленського потрапила на ритуал очищення у перуанських шаманів

Світлина Зеленського потрапила на ритуал очищення у перуанських шаманів

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Світлина Зеленського потрапила на ритуал очищення у перуанських шаманів

Від чого саме очищують світлини політиків - не уточнюють.

Володимир Зеленський на шаманській церемонії. Напередодні Нового року перуанські шамани влаштовали ритуал очищення над портретами світових політиків.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 грудня.

Зазначається, що такі обряди проводять щороку - зазвичай беруть світлини чинного президента США та російського очільника Путіна. Цьогоріч заклинателі відібрали і портрет українського президента.

Від чого саме очищують світлини політиків - не уточнюють. Цього року політичних прогнозів не давали. Натомість вже пророкують, що пандемія 2022 року піде на спад.

Світлина Зеленського потрапила на ритуал очищення у перуанських шаманів | Новини світу

Світлина Зеленського потрапила на ритуал очищення у перуанських шаманів | Новини світу
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