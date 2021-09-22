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Сезону быть: более 80% работников ТК "Буковель" уже вакцинированы Актуально

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Сезону быть: более 80% работников ТК "Буковель" уже вакцинированы

УНИАН

Даже в случае введения строгих карантинных ограничений курорт будет иметь возможность работать.

По состоянию на 21.09.2021 более 80% персонала ТК «Буковель» получили по меньшей мере одну дозу вакцины. А это значит, что даже в случае введения строгих карантинных ограничений курорт будет иметь возможность работать и принимать на отдых людей с «желтыми», «зелеными» сертификатами вакцинации, а также с отрицательным ПЦР-тестом.

Об этом сообщает пресс-служба ТК «Буковель».

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что ограничения "желтой" и "красной" зоны не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный ПЦР-тест или подтверждения недавно перенесенной болезни.

Согласно имеющегося плана администрации, до начала зимнего сезона практически 100% работников курорта должны получить по две дозы вакцины.

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