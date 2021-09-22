Сезону бути: понад 80% працівників ТК "Буковель" уже вакциновані

Навіть у разі запровадження найсуворіших карантинних обмежень курорт буде мати можливість працювати.

Станом на 21.09.2021 понад 80% персоналу ТК «Буковель» отримали щонайменше одну дозу вакцини. А це означає, що навіть у разі запровадження найсуворіших карантинних обмежень курорт буде мати можливість працювати та приймати на відпочинок людей з «жовтими», «зеленими» сертифікатами вакцинації, а також з негативним ПЛР-тестом.

Про це повідомляє пресслужба ТК «Буковель».

Нещодавно прем`єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що обмеження "жовтої" та "червоної" зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний ПЛР-тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби.



Згідно наявного плану адміністрації, до початку зимового сезону практично 100% працівників курорту мають отримати по дві дози вакцини.

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